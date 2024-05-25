يتصدر رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 القاءمة البحثية عبر جوجل خلال الساعات الأخيرة وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل الموقع الإلكتروني لخدمة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وعدم إهدار وقت استذكار دروسهم.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي يمكن من خلاله معرفة أماكن تواجد الطلاب في الامتحانات وفقا لشعبتهم الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) والتي تم تسجيلها في استمارة الامتحانات بشكل إلكتروني حيث سجل كل طالب من الطلاب كافة المواد الدراسية التي يدرسها خلال العام.

ويمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار ايقونة الثانوية العامة.

تحديد الخدمة المراد الاستعلام عنها (أرقام الجلوس).

إدخال كود الطالب وبياناته كاملة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور رقم جلوس الطالب والمدرسة المقام فيها اللجنة الامتحانية.

موعد الإعلان عن رقم جلوس الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسليم بطاقات أرقام الجلوس لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الاثنين المقبل الموافق 27 مايو 2024 تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024.

كما يمكن الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتم تفعيله خلال الأيام المقبلة وفقا للخطوات السابقة حيث تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد خارج المجموع فيما تبدأ امتحانات المواد داخل المجموع عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

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