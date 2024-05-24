غدًا.. انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 2024 بالقليوبية

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي “2023-2024” بجميع التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية نظام 3 و5 سنوات بمحافظة القليوبية

غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام الامتحانات

وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على تشكيل غرفة العمليات الرئيسية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التعليمية مؤكدة على منع أي تجاوزات داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أي انتهاكات تؤثر على سير الامتحانات

وأضاف إبراهيم فى تصريحات له، أن إجمالي طلاب القليوبية ٥٣٢٨٩ في إجمالي عدد اللجان ١٦٢ لجنة في جميع الإدارات التعليمية وهم تجاري عدد اللجان 56 وعدد الطلاب 19906 فندقي عدد اللجان 13 وعدد الطلاب 4366، زراعي عدد اللجان 22 وعدد الطلاب 8210، صناعي عدد اللجان 71 وعدد الطلاب 20807.

وشددت وكيل “تعليم القليوبية” على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات من عدم حيازة الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات مؤكدة على أهمية ضبط سير اللجان بشكل كامل ومواجهة أي محاولات للغش بكافة الوسائل

وأوضحت أنها تتابع مركز توزيع الأسئلة للإطمئنان على توافر جميع وسائل الآمن والسلامة والنظام داخل المركز ومراجعة جميع تجهيزات المركز واستعداد المركز لتأمين الأسئلة

كما افتتح الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض المشروعات الطلابية وذلك على هامش المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية.

واستمع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومرافقوه خلال تفقدهم مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب.

وأكد “فوده” حرص جامعة بنها على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية من خلال خلق بيئة محفزة لهم وتشجعهم علي الإبداع والابتكار، مشيرا الى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.