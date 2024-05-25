السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

أدعية من القرآن قبل
أدعية من القرآن قبل المذاكرة

أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية والتي تنطلق في شعر يونيو المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024.. أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها

يحرص طلاب الثانوية العامة على تكرار صيغ أدعية من القرآن قبل المذاكرة وبعدها طلبا للتوفيق والفلاح في كافة أمور الاستذكار حيث يبذل الطلاب مجهود مكثف في هذه الأيام خاصة في ساعات الليل المتأخرة ومن أبرز الصيغ الواردة عن الدعاء ما يلي:-

اللهم يا معلم موسى علمني.. ويا مفهم سليمان فهمني.. ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب أتني الحكمو وفصل الخطاب.. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك.. وقلوبنا بخشيتك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شئ قدير.. اللهم إني توكلت عليك.. وفوضت أمري إليك.. لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.. واجعلني مخرج صدق.. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.. بسم الله الفتاح.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا أرحم الراحمين.

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اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين.. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقواك وحفظك.. اللهم اجعل لي من لدمك سلطانا مصيرا.. لا إله ألا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.. وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.. اللهم يا جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين.

اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما اغلق علينا.. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق.. وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم.. الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

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