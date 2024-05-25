السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالقاهرة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تفقّد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

حيث تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجّه الوزير بتوفير كافة الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة. 
 

 التصدى بكل حزم لمحاولات الغش

وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر، أن الطلاب يؤدون امتحان دبلوم المدارس الثانوية 5 سنوات (الامتحانات التحريرية) في المدرسة، ويبلغ عددهم 138 طالبا بعدد 8 لجان امتحانية.

كما يؤدى الطلاب الامتحان فى تخصصات صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية، وصيانة وإصلاح معدات، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وصيانة وإصلاح مبانٍ، وبرمجة وتشغيل ماكينات، وأتوترونيك مركبات.

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إجراءات تفتيش مكثفة أمام لجان امتحانات الدبلومات الفنية

 

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 

وقد بدأت، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث- إعداد مهني- نظام السنوات الخمس- تعليم وتدريب مزدوج- تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.

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