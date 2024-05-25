وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر.

وشدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات او السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

استعدادات اللجان

وأكد حسن أنه تم تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها 54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، 6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي.

وتم فرش جميع اللجان الفرعية لاستقبال 20 طالبًا، وإجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39957 طالبًا وطالبة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سريرًا، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة، التي تليق بالمعلمين.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء طلاب التعليم الفني امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، حيث يؤدي 39 ألفًا و957 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 118 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.