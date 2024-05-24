إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، قد شنت العديد من حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة والوحدات المحلية التابعة لها لإزالة الإشغالات المخالفة ورفع كفاءة الشوارع، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 85 محضر إشغال، و2 محضر نظافة، وتم مصادرة الإشغالات المخالفة، بالإضافة إلى إزالة عددًا من التند المخالفة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة.

كما قرر المحافظ، حظر انتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، واستكمال أعمال الرصف، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة لصالح الوحدات المحلية.