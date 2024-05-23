الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 103 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بمراكز الغربية

مباحث تموين الغربية
مباحث تموين الغربية

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات  خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

نتائج الحملات التموينية

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 103 مخالفات متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

المخالفات التموينية إطار إحكام الرقابة مباحث التموين بالغربية التحفظ على المضبوطات تكثيف الحملات التموينية تكثيف الحملات الرقابية

مواد متعلقة

خلال يومين.. رفع 6560 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الغربية

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بالغربية

رئيس جامعة طنطا: يجب التوجه نحو الأبحاث العلمية ذات المردود الاقتصادي

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب بالسنطة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ورصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج

قرار ضد 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

وزير التنمية المحلية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات " حياة كريمة" بزفتي

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 /5 /2024 فى مصر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة