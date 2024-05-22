الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب بالسنطة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع بورسعيد والجيش بمدينة السنطة، حيث يتم انشاء الأرصفة بالشارعين بطول 900 متر وعرض 7 متر طول لكلا منهما.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.


وعلي صعيد متصل، أكد رحمى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خظة تطوير وتجميل مدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع  بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة  بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمدينة.

بدأت الجوله بمتابعة أعمال تركيب انترلوك رصيف كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، وأشار رحمي الى أن الكورنيش سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى. 
 

وانتقل المحافظ لمتابعة رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى حيث يتم فرد طبقة السن بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ متر.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة،حيث تم متابعة استكمال أعمال الحفر لتركيب مواسير الصرف وتركيب بلاعات الامطار لاستكمال أعمال الرصف، يمتد شارع الوحدة العربية من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا.

محافظ الغربية بمركز ومدينة السنطة تنفيذ خطط الرصف والتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشارعين بطول 900 متر وعرض 7 متر حركة المواطنين مركز ومدينة السنطة

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