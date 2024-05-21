ضبط صاحب مخبز استولى على 40 جوال دقيق بلدى مدعم بكفر الزيات

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز كفر الزيات، استولى على كمية من الدقيق المدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز كفر الزيات، واستولى على 40 جوال دقيق مدعم يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2 طن دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

التشديد على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون

وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.