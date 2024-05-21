الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات " حياة كريمة" بزفتي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذي تم إنشاؤه على مساحة 465 متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه ويتكون من 3 أدوار ويضم مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للمحليات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي.

وحرص اللواء هشام آمنة على التأكيد على موعد تشغيل مجمع الخدمات لاستقبال المواطنين والاستفادة من الخدمات التي سيتم تقديمها لهم، كما اطمئن على الدورات التدريبية التي حصل عليها العاملين في مجمع الخدمات، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر البشرية التي ستعمل في كافة مجمعات الخدمات الحكومية بقري " حياة كريمة " بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التشغيل الكامل، لكافة مجمعات الخدمات التي تم الانتهاء منها في مركز زفتي. 

مجمعات الخدمات الحكومية بمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " بلغت 332 مجمعا


وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة " حياة كريمة " بلغ عددها حوالي 332 مجمعا وتم الانتهاء من إنشائها وتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالانتهاء من توفير الأثاث وتوصيل المعدات والأجهزة لكافة الجهات الموجودة في تلك المراكز، مشيرا إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة " حياة كريمة " بمركز زفتي نظرًا للاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة وجولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة مجمعات الخدمية الحكومية.

 876 مشروعا لخدمة 54 قرية و88 تابعا في زفتى ضمن "حياة كريمة"

وأكد محافظ الغربية أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز زفتى يضم 876 مشروعا لخدمة 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.

كما أشار الدكتور طارق رحمي الي ان تم زيادة ساعات التدريب للكوادر الفنية التي ستقوم بالعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة، لافتًا إلى سيتم خلال قبل ٣٠ يونيو القادم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتأثيث تلك المجمعات للعمل بصورة كاملة واستقبال المواطنين من قري المبادرة الرئاسية والحصول علي الخدمات من كافة الجهات الموجودة في المجمعات بما يحقق رضا المواطنين وشعورهم بأهمية وجدوي المشروعات التي تم تنفيذها في إطار  المبادرة.


وأشار محافظ الغربية إلى أن قرية نهطاي تعد من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ووقع الاختيار على القرية ضمن القرى الخضراء الذكية وحصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

التابعة لمركز حياة كريمه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والاستفادة من الخدمات التي التشغيل الكامل لكافة مجمعات الخدمات

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