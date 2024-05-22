تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بالغربية

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية والتي استمرت على مدار 6 أيام، وتختتم غدا الخميس امتحاناتها على مستوى محافظة الغربية.

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه من المنتظر بدء أعمال التصحيح من يوم السبت القادم، وتستمر الأعمال حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال (10) يوم، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية.

ووجَّه وكيل الوزارة، بتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر ودون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الالكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، والتواصل مع رؤساء المدن والاحياء لمنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين، أمام جميع المدارس، والنظافة خارج اللجان، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

كما وجَّه حسن، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والفرعية المنعقدة بالإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة.

وكان نحو 88 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 412 لجنة امتحانية، تابعة لـ10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

فيما أعلن الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتا أنه سادت حالة من الهدوء والاستقرار، مع انتهاء أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتا إلى بدء التصحيح غدا الخميس.

وكان رئيس المنطقة الأزهرية، قد تابع لجنة فتيات الحسين بالعلو بإدارة المحلة الكبرى التعليمية، وذلك في إطار متابعاته المستمرة لأعمال اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، مشيدا بالجهود المبذولة من جميع قيادات المنطقة، غرفة توزيع الاسئله والعمليات، ومديري الإدارات التعليمية، وكافة رؤساء وأعضاء اللجان، والتي ساعدت على خروج أعمال الامتحانات بهدوء واستقرار.

الجدير بالذكر، أنه ستبدأ أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدًا الخميس بمراكز التصحيح المختلفة، والمُجهزة على أكمل وجه، للتيسير على جميع العاملين.