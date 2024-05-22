الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال يومين.. رفع 6560 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الغربية

نظافة
نظافة

رفعت الأجهزة التنفيذية بـمحافظة الغربية، 6560 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأوضح رحمي، أن الوحدات المحلية والقروية تستخدم معداتها الموجودة بالحملات الخاصة بها حيث يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزارة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

محافظة الغربية حملات مجالس المدن والأحياء تمهيد الطرق وتسويتها رفع كفاءة مستوى النظافة الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة تكثيف أعمال النظافة إعادة الوجه الحضاري خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة

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