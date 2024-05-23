الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

انتهت اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023-2024، والتى بدأت يوم السبت الماضي، واستمر حتى اليوم الخميس، وأدي الامتحان 88682 طالبا منتظما ومنازل بـالشهادة الإعدادية العامة، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3588 طالبًا للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

وأضاف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن التوجيهات المشددة كانت للقائمين على العملية الامتحانية، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين بختم واضح، والتوجيه بضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الكافي بين مقاعد الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

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وأكد وكيل الوزارة أنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية والتي استمرت على مدار 6 أيام، وتختتم اليوم الخميس امتحاناتها على مستوى محافظة الغربية.

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه من المنتظر بدء أعمال التصحيح من يوم السبت القادم، وتستمر الأعمال حتى انتهاء أعمال الكنترول خلال (10) أيام، ويتم اعتمادها من محافظ الغربية وتعلن بعدها نتيجة الشهادة الإعدادية، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9-4-2016، مضيفًا أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية للمرحلة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأضاف وكيل الوزارة أن حوالي 88682 طالبًا وطالبة قد أدوا الامتحان في 412 لجنة لجنة إعدادية عامة، ونحو ٣٥٨٨ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في 25 لجنة إعدادية مهنية، وذلك بإجمالي 92270 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في 437 لجنة إعدادية، وأن كل لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم عقد اجتماعات متتالية مع السادة مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كل الضوابط المقررة خلال أعمال الامتحانات.

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للشهادة الإعدادية 2023-2024 لجنة إمتحانية القرارات الوزارية المنظمة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية الإدارات التعليمية وموجهي العموم

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