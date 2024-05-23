تحرير 23 محضرًا بمخالفات في مخابز سياحية بالغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 23 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز أفرنجي وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز السياحى والبيع بأزيد من التسعيرة، في مراكز ومدن المحافظة، خلال اليوم الأربعاء.

التفتيش على المخابز السياحية

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 23 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الأعلان عن الأسعار المقررة مؤخرا من قبل الحكومة والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

وشدّد وكيل وزارة التموين فى الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز المحلة الكبري، استولى على كمية من الدقيق المدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز بالمحلة، استولى على 50 جوال دقيق مدعم يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2.5 طن دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.