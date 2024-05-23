محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطرق والشوارع بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة، حيث يتم أعمال رش مادة mco تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، ويمتد شارع الوحدة العربية من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا.

كما تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، واطمأن المحافظ على تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

تذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح

ووجه رحمي، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

والتقي محافظ الغربية، عددا من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والذين قدموا الشكر للدولة المصرية على التسهيلات التي قدمتها لهم في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح علي مخالفات البناء والبدء في الإجراءات، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة كافة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات.

4742188F-73BC-43EF-B386-C2CE4A88C793

A43A3CAE-B1C0-4ADF-A1AE-95969B5338EB