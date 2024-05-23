الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 133 مخالفة مرورية بشوارع الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

تمكنت  الإدارة العامة لمرور الغربية، من شن حملة لرصد  المخالفات المتنوعة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بتمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط 133 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، ودون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة تحصيل غرامات فورية مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 37 ألفًا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

الطرق والشوارع الرئيسية مصادرة المركبات والدراجات مدير الإدارة العامة لمرور الغربية بدون لوحات ودون تراخيص غرامات فورية حملات رفع الأشغالات

مواد متعلقة

خلال يومين.. رفع 6560 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الغربية

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بالغربية

رئيس جامعة طنطا: يجب التوجه نحو الأبحاث العلمية ذات المردود الاقتصادي

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب بالسنطة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة ورصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج

قرار ضد 100 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

وزير التنمية المحلية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات " حياة كريمة" بزفتي

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"أحزان فى المطرية".. كواليس مقتل مدرس داخل سنتر تعليمى

زوجة الأب والابن.. كيف اكتشف مدرب كاراتيه مقتل والده بعد دفنه بأوسيم؟

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف "الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصري اصيل

لواء. محسن الفحام

ويستمر مسلسل الاكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء في رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية