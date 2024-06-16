إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الدائرى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري.

وتبين بإجراء المعاينة الأولية أن حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الدائري أمام ماونتن فيو 4 أكتوبر بارك القادم من الواحات اتجاه المريوطية؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وبإجراء المعاينة الأولية تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.