الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الدائرى

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري.

وتبين بإجراء المعاينة الأولية أن حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الدائري أمام ماونتن فيو 4 أكتوبر بارك القادم من الواحات اتجاه المريوطية؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بحادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الدائري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وبإجراء المعاينة الأولية تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة حادث الطريق الدائري الواحات

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