الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كوبرى سكة المحلة بطنطا

تطوير كوبري سكة المحلة
تطوير كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية في توسعة كوبري سكة المحله بحي ثان طنطا، حيث يتم البدء في طبقة الخرسانة لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان في وقت واحد وعلي نفس السياق.

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال إحلال وتجديد شارع عمر زعفان ببسيون، تمهيدًا لأعمال الرصف بطول 450 م، حيث يتم وضع طبقة من الرمل لتسوية الطريق بعد إزالة طبقة الأسفلت القديمة والمتهالكة، وهذه الطبقة تساعد في تحسين تماسك الطبقات اللاحقة وتوزيع الحمل بشكل متساوى ولضمان أن تكون القاعدة الأساسية للطريق متينة وخالية من أي عيوب بهدف تحسين البنية التحتية.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

كما تابع محافظ الغربية، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، واطمأن المحافظ على تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

محافظ الغربية مرورية جديدة بمدخل طريق المحلة حركة السيارات في العبور المتابعة المستمرة على أرض الواقع وتقديم خدمات أفضل لهم لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن القاعدة الأساسية

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