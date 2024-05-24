تفاصيل استعدادات "تعليم الغربية" لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الانتهاء من كافة الاستعدادات بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية المحافطة، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري – فندقي – تعليم مزدوج) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2024/2023.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وصرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية قد استعدت لاستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بجميع النوعيات "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم غدًا السبت، وتستمر حتى الخميس الموافق السابع والعشرين من يونيو المقبل، حيث سيؤدي 39 ألفًا 957 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية في 118 لجنة امتحانية على مستوى المديرية.

تفاصيل الاتجهيزات

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، 6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، وتم فرش جميع اللجان الفرعية بعدد 20 طالبًا وإجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39957 طالبًا وطالبة.

كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع 23 استراحة، بإجمالي 660 سريرًا، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة، التي تليق بالمعلمين.

وأشار "حسن"، إلى أنه تم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول لجميع اللجان بواقع عدد 3 عصا لكل لجنة وطبقا لكثافة اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب الكاف لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بمراوح السقف والحائط والاستاند، وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات.

وفي ضوء توجيهات وأكد وكيل الوزارة، على أنه تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، مديرية الصحة بالغربية، الهيئة العامة للتأمين الصحي بالغربية، مرفق الاسعاف، شركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا، مديرية التموين، لتضافر الجهود خلال سير الامتحانات، وقد تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية لحظة بلحظة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

ولفت إلى أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظًا على صالح الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.