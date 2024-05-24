تحرير 25 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة علي مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين مركز طنطا، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وحررت الحملة 25 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية، لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

محافظ الغربية يشدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.