إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في ازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء حيث واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف، وتمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

واكد “رحمي” ان الحملات مستمره على مدار الساعة لازالة كافة اشكال التعديات وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية.

و شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من أشكال التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.