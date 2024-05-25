السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيقاف 9 حالات تعد وبناء مخالف على الأراضي الزاعية في زفتى بالغربية

ازالات
ازالات

نجحت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، في تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، وذلك تحت قيادة المحاسب إبراهيم فايد، وهدفت هذه الحملات إلى مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية في المنطقة.

وفقًا للتقارير الواردة، تم إيقاف تسع حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي خلال هذه الحملات، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الجهات المعنية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وتعد هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

ووأكد رئيس المدينة أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المركز والمدينة، يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتع

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الجهات التنفيذية بالغربية تواصل على مدار اليوم، حملاتها للحفاظ على الأرضي الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف، مؤكدا على التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع جهود الوحدات المحلية في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث واصلت الوحدات المحلية حملاتها المكثفة على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف، وتمكنت من رصد وإزالة 18 حالات تعد خلال يومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وأكد رحمي أن الحملات مستمره على مدار الساعة لإزالة كل أشكال التعديات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

الحفاظ على الأراضي الزراعية منع محاولات بناء أدوار مخالفة الأراضي العامة والأراضي الزراعية المخالفات والتعديات محاولات للبناء المخالف أو العشوائى

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