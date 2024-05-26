الجيزة تعلن نتيجة نهاية العام لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة نهاية العام الدراسي 2023/2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الأحد، عبر الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة.

كيفية الحصول على النتيجة

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، فتُعلن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي إلكترونيا اليوم عبر موقع المديرية من هنا.

https://www.gizaedu.net/

رابط الاستعلام عن النتيجة

ويمكن لطلاب صفوف النقل الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية والأول والثاني الإعدادي الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط عبر هذا الرابط https://www.gizaedu.net/.