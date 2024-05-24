التفاصيل الكاملة.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

تعد بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، إحدى الخدمات الإلكترونية الحيوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في مصر، تم إطلاق هذه البوابة لتسهيل عملية الحصول على نتائج الامتحانات للطلاب وأولياء الأمور بشكل سريع وفعال.

أهمية بوابة التعليم الأساسي

تهدف البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي إلى:

توفير الوقت والجهد: بدلا من الحاجة إلى زيارة المدارس أو المديريات التعليمية للحصول على النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت.

تقليل الضغط على المدارس: يساهم توفير النتائج إلكترونياً في تقليل الازدحام والضغط على المدارس والإدارات التعليمية.

الشفافية والمصداقية: توفر البوابة نتائج دقيقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مما يعزز الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

خطوات الخاصة بالوصول إلى بوابة التعليم الأساسي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر خطوات بسيطة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

2. اختيار المحافظة (في هذه الحالة، محافظة القاهرة).

3. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس.

4. النقر على زر "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل النتائج.

وتمثل بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام التعليمي في مصر. من خلال تسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى نتائج الامتحانات، تساهم البوابة في تعزيز الشفافية والكفاءة في العملية التعليمية. من الضروري الاستمرار في تطوير هذه الخدمة لتلبية احتياجات جميع المستخدمين بشكل فعال ومتطور.



ويمكنك الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال الخطوات التالية:

اختر المرحلة التعليمية (ابتدائي / إعدادي).

اختر الفصل الدراسي (ثاني).

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر نتائج الطالب على الشاشة.

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