الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة.. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تعد بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، إحدى الخدمات الإلكترونية الحيوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في مصر، تم إطلاق هذه البوابة لتسهيل عملية الحصول على نتائج الامتحانات للطلاب وأولياء الأمور بشكل سريع وفعال.

أهمية بوابة التعليم الأساسي 

تهدف البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي إلى: 

توفير الوقت والجهد: بدلا من الحاجة إلى زيارة المدارس أو المديريات التعليمية للحصول على النتائج، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت.

تقليل الضغط على المدارس: يساهم توفير النتائج إلكترونياً في تقليل الازدحام والضغط على المدارس والإدارات التعليمية.

الشفافية والمصداقية: توفر البوابة نتائج دقيقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مما يعزز الثقة بين الطلاب وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.

خطوات الخاصة بالوصول إلى بوابة التعليم الأساسي 

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر خطوات بسيطة:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

2. اختيار المحافظة (في هذه الحالة، محافظة القاهرة).

3. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس.

4. النقر على زر "عرض النتيجة" للحصول على تفاصيل النتائج.

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

وتمثل بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة  خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام التعليمي في مصر. من خلال تسهيل وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى نتائج الامتحانات، تساهم البوابة في تعزيز الشفافية والكفاءة في العملية التعليمية. من الضروري الاستمرار في تطوير هذه الخدمة لتلبية احتياجات جميع المستخدمين بشكل فعال ومتطور.
 

ويمكنك الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي  بالرقم القومي 

الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال الخطوات التالية: 

اختر المرحلة التعليمية (ابتدائي / إعدادي).

اختر الفصل الدراسي (ثاني).

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر نتائج الطالب على الشاشة.

اقرأ أيضاً 

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج امتحانات سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتائج التعليم الأساسي القاهرة التعليم الأساسي القاهرة البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي أهمية بوابة التعليم الأساسي

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

وزير العمل: تضافر جهود ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل

انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى "إديوتك إيجيبت".. الأربعاء

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

"الصناعة" تنفى وقف الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصى

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين