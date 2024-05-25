14 نصيحة للمراجعة الفعالة لمناهج الثانوية العامة قبل الامتحانات

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، كيفية المراجعة الفعالة لمناهج الثانوية العامة، قبل ١٥ يوم من امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤.

كيفية المراجعة الفعالة



١- استمر في التركيز واستثمار وقتك فى الاستذكار والمراجعة والبعد عن كل المشتتات سواء التكنولوجية أو الاجتماعية.

٢- يجب أن تكون قد انتهيت من استذكار ومراجعة غالبية المواد أن لم يكن كلها على الأقل مرة واحدة

٣- لا تضيع وقتك في تحصيل واكتساب معلومات دروس جديدة لأول مرة فقد انتهى الوقت المخصص لذلك، والآن هو وقت المراجعة وحل الامتحانات (لأن مذاكرتك لهذه الدروس حاليا ستستهلك وقت مراجعتك للمقررات المختلفة).

٤-فى المواد التى تتضمن أفرع مختلفة مثل اللغة العربية ركز على الأفرع المخصص لها درجات أعلى

٥- خصص وقتك لحل الامتحانات وأن يكون حلك لاسئلتها موجها لك للعودة إلى استذكار الدروس التى اخفقت في الإجابة على الأسئلة الخاصة بها

٦- اضطلع بشكل جيد جدا على كتيبات المفاهيم في المواد الدراسية المختلفة حتى تكون على ألفة بمحتوياتها مما ييسر لك سهولة استخدامها في الامتحانات وايضا تحديد المفاهيم الأخرى التى قد لا تكون متضمنة فيها حتى تستذكرها بشكل جيد

٧- ركز عند تدريبك على حل أسئلة الامتحانات على معرفة لماذا إجابة معينة هى الصحيحة ولماذا الإجابات الأخرى خاطئة.

٨- استفد من حلك لاسئلة الاختيار من متعدد في حل الأسئلة المقالية والعكس صحيح، المهم الفكرة في كل سؤال بغض النظر عن نوع السؤال ذاته.

٩- لا تقصر نفسك على حل الأسئلة من مصدر يتضمن فقط أسئلة سهلة أو بسيطة بل يجب التنويع في مصادر الأسئلة حتى لو كان بعضها صعبا.

١٠- ما دمت تدربت وعرفت طريقة الإجابة على سؤال معين فلا داعي لتكرار الإجابة عليه إذا قابلته في مصدر أو كتاب أو منصة أخرى

١١- لا تستسهل في حل السؤال الصعب وتقوم بالنظر إلى الإجابة النموذجية له مباشرة أو النظر إلى الكتاب، بل فكر فيه جيدا حتى تصل إلى الإجابة التى تراها صحيحة ثم قارنها بنموذج الإجابات فذلك يجعلها أكثر رسوخا في ذاكرتك.

١٢- من خلال حلك للأسئلة من مختلف المصادر حدد الموضوعات الأكثر تكرارا من حيث تكرار وجود أسئلة عليها في الامتحانات المختلفة وركز عليها لأنها أكثر احتمالا أن تأتي في الامتحانات الجديدة لأنها تعبر عن موضوعات جوهرية في المنهج

١٣- لا تنس مراجعة كل مادة ولو بالقراءة فقط قبل الامتحانات حتى تتشط معلوماتها في ذاكرتك وتتذكر بعض تفاصيلها التى قد تكون نسيتها



١٤- لا تنس التدريب على حل الأسئلة المقالية وامسك القلم كبروفة للامتحانات؛ بحيث تركز على الأفكار والخطوات والإجابات الجوهرية للسؤال بدون تفاصيل غير مفيدة.