طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية فى ثانى اختبارات نهاية العام

يستكمل طلاب الدبلومات الفنية اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي في ثاني أيام الاختبارات، اليوم الأحد، بجميع أنحاء الجمهورية.

ويؤدي الطلبة والطالبات بالشعب المختلفة والدبلومات الفنية، اختبار مادة اللغة الإنجليزية، في ثاني أيام اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، بلجان مؤمنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقامت المدارس بتفتيش جميع الطلبة والطالبات قبل التوجه للجان الامتحانية، من خلال استخدام العصا الإلكترونية، لاكتشاف أي أجهزة غش بحوزة الطلاب.



وتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد الوزير عددًا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية الطلاب مادة اللغة العربية، واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجه الوزير بتوفير كل الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.





وشدد الوزير على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

يذكر أن الطلاب يؤدون امتحان دبلوم المدارس الثانوية 5 سنوات (الامتحانات التحريرية) في المدرسة، ويبلغ عددهم 138 طالبًا بعدد 8 لجان امتحانية.

كما يؤدى الطلاب الامتحان فى تخصصات صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية، وصيانة وإصلاح معدات، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وصيانة وإصلاح مبانى، وبرمجة وتشغيل ماكينات، واتوترونيك مركبات.

وقد بدأت أمس السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث– إعداد مهني– نظام السنوات الخمس– تعليم وتدريب مزدوج– تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.