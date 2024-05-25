"تعليم المنيا": لا شكاوى من امتحان اللغة العربية فى لجان الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية أو أولياء أمورهم من امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول من الامتحانات، كما أكدت انتظام اللجان دون أية شكاوى أو أزمات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت، والتي تشمل تخصصات الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والمزدوج والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم الخط العربي ودبلوم الصم وضعاف السمع، وتستمر الامتحانات حتى 6 يونيو 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان راحة جميع الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة مناسبة للجان والمعلمين والمراقبين، موجهًا مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

من جهته، أوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تسير وسط إجراءات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 59462 طالبًا وطالبة موزعين على 134 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق في اليوم الأول أي شكاوى أو معوقات.

كما اتخذت المديرية الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات المطلوبة، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية للمشاركين في أعمال الامتحانات.