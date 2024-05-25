السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم المنيا": لا شكاوى من امتحان اللغة العربية فى لجان الدبلومات الفنية

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية أو أولياء أمورهم من امتحان مادة اللغة العربية في اليوم الأول من الامتحانات، كما أكدت انتظام اللجان دون أية شكاوى أو أزمات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت، والتي تشمل تخصصات الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والمزدوج والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم الخط العربي ودبلوم الصم وضعاف السمع، وتستمر الامتحانات حتى 6 يونيو 2024.

 امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان راحة جميع الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة مناسبة للجان والمعلمين والمراقبين، موجهًا مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام وأمان.

من جهته، أوضح حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تسير وسط إجراءات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، حيث يبلغ  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 59462 طالبًا وطالبة موزعين على 134 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق في اليوم الأول أي شكاوى أو معوقات.

كما اتخذت المديرية الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات المطلوبة، وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية للمشاركين في أعمال الامتحانات.

تعليم المنيا امتحانات الدبلومات الفنية اللغة العربية درجة الاستعداد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"الصحراوي الغربي" بالمنيا

ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

وفود سياحية ألمانية وفرنسية تستمتع بالمناطق الأثرية المتنوعة فى المنيا

توريد 295 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

"بيطري المنيا": المجازر الحكومية جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال العيد

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

تحرير 28 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز في "مطاي" بالمنيا

الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية بـ"أبوسيدهم" بالمنيا

الأكثر قراءة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

إستاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا