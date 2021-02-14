انطلاق تدريب موجهي المنيا على مواصفات امتحانات الدبلومات الثلاثاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برئاسة المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل الوزارة، أنه تقرر تأجيل انطلاق وتنفيذ البرنامج التدريبى لموجهي التعليم الفنى على وضع اختبارات الدبلومات الفنية بالمواصفات الفنية، ليومي 16 و17 فبراير الجاري، ويتم تنفيذه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكد مصدر مسئول بالأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر ان يكون تدريب الموجهين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتخفيف الزحام، وحرصا على سلامة الزملاء.وأضاف الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية أنه كان قد عقد اجتماعا، بحضور الدكتور عماد امام مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا، وموجهي عموم التعليم الفنى لتنسيق الاستعداد لهذا التدريب.وأوضح جارح أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبى يومى 16 و17 من شهر فبراير 2021 بمدرسة التجريبية الرسمية للغات بالمنيا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وذلك فى إطار موافقة الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين بخصوص تنفيذ البرنامج التدريبى لتأهيل وتنمية قدرات واضعى اختبارات الدبلومات الفنية " صناعى - زراعى - تجارى - فندقى " من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.