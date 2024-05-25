مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"الصحراوي الغربي" بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المحافظة أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.

وانتقل فريق شرطة تأمين الطرق وتم الدفع بسيارات فرع هيئة الإسعاف وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد عبد العال، 50 سنة مقيم بقرية برطباط، وإصابة 9 أشخاص آخرين وهم سعيد محمود محمد، 75 سنة، وإبراهيم عبد الوهاب عبد العليم، 64 سنة، ورشدي محمد محمد، 66 سنة، ودعاء محمد 20 سنة ومحمد عبد الوهاب عبد العليم، 6 سنوات، ومحمد مناع شلقامي، 61 سنة، وولاء هلال عبد الوهاب، 23 سنة، وعلي رضا علي، 16 سنة، ومعاذ إبراهيم عبد الوهاب، 17 سنة جميعهم يقيمون بمركز مغاغة

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة كما جرى التحفظ على المركبة والسائق وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.