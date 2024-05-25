السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بـ"الصحراوي الغربي" بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المحافظة أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.

 

وانتقل فريق شرطة تأمين الطرق وتم الدفع بسيارات فرع هيئة الإسعاف وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وأسفر الحادث عن مصرع محمد السيد عبد العال، 50 سنة مقيم بقرية برطباط، وإصابة 9 أشخاص آخرين وهم سعيد محمود محمد، 75 سنة، وإبراهيم عبد الوهاب عبد العليم، 64 سنة، ورشدي محمد محمد، 66 سنة، ودعاء محمد 20 سنة ومحمد عبد الوهاب عبد العليم، 6 سنوات، ومحمد مناع شلقامي، 61 سنة، وولاء هلال عبد الوهاب، 23 سنة، وعلي رضا علي، 16 سنة، ومعاذ إبراهيم عبد الوهاب، 17 سنة جميعهم يقيمون بمركز مغاغة 

 

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة والتحفظ على جثة المتوفي بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة كما جرى التحفظ على المركبة والسائق وحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مصرع شخص اصابة 9 أشخاص إنقلاب سيارة ربع نقل الصحراوي الغربي بالمنيا

مواد متعلقة

ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

وفود سياحية ألمانية وفرنسية تستمتع بالمناطق الأثرية المتنوعة فى المنيا

توريد 295 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

"بيطري المنيا": المجازر الحكومية جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال العيد

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

تحرير 28 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق والمخابز في "مطاي" بالمنيا

الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية بـ"أبوسيدهم" بالمنيا

إزالة 18 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص فى المنيا

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة لحضور نهائي "أبطال أفريقيا"

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا