وفود سياحية ألمانية وفرنسية تستمتع بالمناطق الأثرية المتنوعة فى المنيا

أكد محافظة المنيا، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، مستعدة لاستقبال الوفود السياحية من مختلف بلدان العالم، للتمتع والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة وزيارة المعالم السياحية والأثرية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة تسعى لتعزيز قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد القومي، من خلال جعل مصر وجهة سياحية عالمية، ويعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على تقديم تجربة سياحية آمنة ومميزة بهدف تعزيز مكانة مصر السياحية واجتذاب أكبر عدد من السائحين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية في المنيا تواصل استقبال وفود سياحية من مختلف أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية في المحافظة وفودًا سياحية أوروبية من دولتي ألمانيا وفرنسا، شمل برنامج زيارتهم مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم لتمتعهم بالمعالم الأثرية العديدة.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة ديرمواس جنوب المحافظة، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا.

كما تضم المحافظة منطقة دير جبل الطير التي تشكل أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة التي سيتم الأحتفال بمولد العذراء يوم 6 يونيو القادم ويحضره الآلاف من المواطنين من داخل مصر ومختلف دول العالم، ومنطقة آثار البهنسا التي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا