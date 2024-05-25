السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 295 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح - أرشيفية
توريد القمح - أرشيفية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا أن شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 295184 طنًا و331 كيلوجرامًا من الأقماح منذ بدء الموسم.

وأوضحت أن عملية التوريد تتم من خلال 42 موقعًا تخزينيًا مجهزًا بالكامل لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في المحافظة هذا العام بلغت 216 ألف فدان.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، كما كلَّف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكل الأجهزة المعنية لمتابعة انتظام عمليات توريد القمح ميدانيًا وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

تكثيف حملات الرقابة

ووجَّه المحافظ أيضًا وكيل وزارة التموين بالمنيا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مؤكدًا ضرورة تفعيل قانون حظر نقل كميات القمح خارج حدود المحافظة دون تصريح من مديرية التموين، مع مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت في 15 أبريل الماضي وستستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة لتذليل العقبات أمام المزارعين وضمان سلامة المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

المنيا توريد 295 ألف طن قمح شون وصوامع المحافظة موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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