إزالة وإيقاف 14 حالة تعدٍ واسترداد 5 أفدنة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعدٍ ومخالفات بناء، واسترداد 5 أفدنة أملاك دولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم بقرى بنى محمد سلطان وتله والبرجاية ودمشير ونزلة حسين، نفَّذ إزالة فورية لـ10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة ١٤٠٠متر، وتم التعامل الفوري معها.

حملة لإزالة التعديات

كما نظَّم حي وسط المدينة حملة مفاجئة لإزالة التعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والتصدي الفوري لكل أشكال التعدي، حيث تمكن اليوم من إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج بحي وسط، وتم التحفظ على معدات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون دون استثناء أحد.

وقاد رئيس المركز والمدينة اليوم، حملة تم خلالها إزالة محاولة التعدي، ووضع اليد على 5 أفدنة من الأراضي المخصصة للغابات الشجرية، وإزالة التشوينات من البلوك ومواسير الري وذلك ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية من جهود للحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة حالة تعدٍ بحي غرب المدينة، وعدد حالتيِّ تعدٍ بحي جنوب المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

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