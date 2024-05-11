السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات رقابية بالمنيا

ضبط دقيق مدعم
ضبط دقيق مدعم

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته، قال المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 155 شيكارة، بما يعادل حوالي 8 أطنان دقيق بلدي مدعم بمركزي العدوة وأبوقرقاص، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط سيارة بمركز العدوة محملة بعدد 140 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وفي مركز أبوقرقاص، تم ضبط تروسيكل غير مرخص محمل بعدد 15 شيكارة دقيق مدعم استخراج 87.5 مخصص لإنتاج الخبز البلدي، وتم تحرير محضر لكل واقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه المخالفين.

ضبط دقيق مدعم
ضبط دقيق مدعم
تموين المنيا 8 أطنان دقيق حملات رقابية مركزي الهدوة وأبوقرقاص المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

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