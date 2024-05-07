الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن لحوم وأسماك "فاسدة" في المنيا

حملات تفتيشية لبيطري
حملات تفتيشية لبيطري المنيا

تمكنت الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري بالمنيا ، من تحرير 24 محضر وضبط كميات من الأسماك المملحة واللحوم والدواجن الغير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري نفذت حملات تفتيشية على اللحوم بالاشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين حملات على مدار اليومين الماضيين بمراكز(المنيا وبني مزار ومطاي وسمالوط وملوي). 

وأضاف، أن الحملات أسفرت عن ضبط (٤٦١.٧٠٠ كيلو جرام) أسماك مملحة ومدخنة وماكريل، ودواجن وكبدة ومفروم ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ١٥ محضرًا، إلى جانب ضبط (٧٥ كيلو جرام) لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر، وتحرير ٩ محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أن هذه الحملات تأتي فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات خلال خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم. 

وكان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، قد سبق وأعلن أن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بمركزى مطاى وبنى مزار أمس، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرًا مخالفًا، وضبط (118.5 كجم) لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط (37.5 كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

 

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بيطري المنيا تحرير 24 محضر ضبط نصف طن لحوم وأسماك فاسدة حملات بمراكز المنيا الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمنيا

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