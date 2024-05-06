إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 16 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار التصدي لمخالفات البناء وإيقاف أعمال البناء، وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها، وبحضور هانى رمضان نائب رئيس المركز، قام محمد أدهم مسئول الإزالات، ومحمد عبدالوهاب، بإيقاف أعمال صبة سقف للدور الأول علوى بالقماشين حى غرب، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام مجلس مدينة بنى مزار وتحت إشراف هانى الخولى نائب رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وبحضور إسماعيل عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقام ومهدى مشاضى عبدالسلام مسئول الرقابه والمتابعة بالوحدة ولملوم عمر لملوم سكرتير الوحدة ومسئول الإزالات ومسئول الإصلاح الزراعى بشلقام ومسئول الجمعية الزراعية بأبطوجة وبردونة وشلقام بإزالة عدد ٢حالة تعد بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٢ قيراط بقرية شلقام بحوض البابا وحوض سالم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحده المحلية لمركز ومدينة مطاي نفذت إزالة حاله تعد على الأراضي الزراعية بحي غرب المدينة بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، كثفت من جهودها في حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، حيث تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف وإزالة ١٣حالة تعد بناء مخالف بدون ترخيص، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات، وذلك بحضور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وإيهاب محمود سكرتير الحى، وأحمد بخيت مدير الإشغالات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا