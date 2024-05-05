الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 113 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الأحد 113595 طنًا و173 كيلوجرامًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا  لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 
من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

 

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد، للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

 

المنيا توريد 113 ألف طن قمح شون وصوامع المنيا موسم توريد القمح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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