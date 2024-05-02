استعدادا لشم النسيم وعيد القيامة.. التأكد من جاهزية المعديات النيلية في المنيا

أعلنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة، وذلك بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وامام الكنائس والمطرانيات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وتنظيم حملات دورية للنظافة ورفع المخلفات والقمامة ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بجانب التأكد من جاهزية المعديات النيلية.

التأكد من سلامة المعديات النيلية وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين

ففي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، قام اللواء احمد السايس رئيس المركز والمدينة بتفقد المعديات النيلية، وبرفقته مؤمن صلاح نائب رئيس المركز وياسر عبدالحميد سكرتير قرية الروضة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد شم النسيم، وذلك لمتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها، والتأكد من سلامة المعديات النيلية وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال شم النسيم

كما كلف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، ومراجعة كافة المعديات واللنشات، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية بمركز ابوقرقاص.

وكذلك رفع كفاء كشافات وأعمدة الإنارة لتيسير حركة المرور، وإزالة الاشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم لعام 2024، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية القروية وإدارة الخدمات والإدارات التابعة لها وذلك للمتابعة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، حيث شملت الخطة تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات.

واوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن أحمد ثابت نائب رئيس المركز قام يعاونه قسم الاشغالات والمخلفات الصلبة والنظافة والإنارة العامة بالوحدة المحلية بأعمال نظافة عامة بمحيط دور العبادة المسيحية بمدينة ديرمواس، ورفع الاشغالات بنطاقها، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق والشوارع المؤدية إليها، وعدد من الميادين العامة كما تابع هاني محمود ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطرق بقرى ديرمواس وقامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة امحمد عبد الحميد رئيس القرية والوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك ووالوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة نصر ربيع والوحدة المحلية بقرية كفر خزام بقيادة أحمد عبد الحكم والوحدة المحلية بقرية تل بني عمران بقيادة محمد فوزي العربي والأجهزة المعاونة بحملات نظافة مكبرة ورفع نقاط تجميع مخلفات وتمهيد وتسوية الطرق ومداخل القرى ورفع الاشغالات بنطاق دور العبادة المسيحية، والتنسيق مع الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة برفع نواتج الحفر وذلك بالتنسيق مع الوحدات القروية، وكذلك إنارة الشوارع المؤدية إلى دور العبادة المسيحية وأمامها والمنطقة المحيطة بها.

تنفيذ حملة إشغالات بمدينه مطاي

وأشار المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي، شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بتنفيذ حملة إشغالات بمدينه مطاي، استهدفت ميدان النافورة وشارع الثورة وشارع التجاره وشارع المدينة، وأمام كنيسه مطاي، بالتعاون مع إدارة الاشغالات، حيث تم رفع الباعة من ميدان النافورة لتيسير حركه المرور للمارة والسيارات كما تم رفع إشغالات شارع الثوره وشا رع المدينه بحي شمال المدينة وشارع التجاره بحي جنوب المدينة، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة وأهاب بالمواطنين بعدم شغل الطريق العام لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة تكثيف أعمال الصيانة العامة لأعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع الرئيسية والفرعية وبمحيط الكنائس والميادين والمتنزهات العامة استعدادا لاستقبال عيد القيامه المجيد واعياد شم النسيم حيث قام قسم الانارة ببني محمد سلطان وبني احمد الغربية وطوخ الخيل بصيانة خطوط الانارة امام الكنائس وتركيب لوحات انارة وتعديل خطوط الانارة الخاص بمحول قرية المطاهره على المصرف الشرقي وإنارة الطرق العامة وايضا تم شد اسلاك كهربائيه بطريق نصف البلد ببني احمد الغربية وتغيير لمبات ليد التالفة وصيانة عامه لكشافات المنطقة وفي الوحدة المحلية لقرية تله تم متابعة أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة العامة وتغيير الكشافات التالفة بالطرق الرئيسيه والفرعية وطرق المدافن وداخل المدافن أيضا وتم ايضا صيانة كشافات قرية الشرفاء بنزلة حسين من ميدان نفرتيتي حتى نهاية الطريق واصلاح عطل بسلك كهربائي مفصول عن عمود الإنارة وعودة التيار الكهربائي مره اخرى حفاظا على ارواح المواطنين ولتوضيح الرؤية لهم.

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة

أستعدادات مراكز المنيا لأستقبال شم النسيم وعيد القيامة