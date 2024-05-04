حملات نظافة وتجميل الكورنيش ومحيط الكنائس قبل عيد القيامة وشم النسيم بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والأتربة، إلى جانب أعمال التجميل ودهان الأشجار وصيانة الإنارة بكورنيش النيل ومحيط الكنائس، استعدادا لتحتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه وجه رؤساء الأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة الإنارة بمحيط الكنائس لتهيئة الأجواء للأخوة الأقباط للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأداء الشعائر الدينية بجو يسوده الأمن والسلام، مشيرا إلى أن أحياء المنيا الأربعة وقرى المركز نزلة حسين وتلة وطوخ الخيل والبرجاية وبنى محمد سلطان وبنى أحمد الغربية، ودمشير وصفط الخمار كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بجانب إصلاح وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق الكنائس الموجودة بالقرى والأحياء لتهيئة الأجواء لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

حملات نظافة وتجميل

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن كورنيش النيل بمدينة المنيا، شهد عدد من الحملات المكثفة النظافة والتجميل استعدادا لاحتفالات عيد الربيع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث قام أحمد عمر سكرتير المدينة والمشرف العام على الكورنيش، ومحمد فاروق مدير الكورنيش ومحمد خضر وكيل الكورنيش وفريق العمل المعاون لهم بأعمال النظافة والتجميل بالكورنيش والذي يعد المتنفس والواجهة الأولى لجمهور المواطنين لقضاء أمتع الأوقات مع الأسرة والأصدقاء في جو يسوده الهدوء والجمال، حيث يمثل الكورنيش تحفة فنية على ضفاف النيل ويميز محافظة المنيا عن سائر محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الأعمال شملت تجميل الأشجار ودهانها باللون الابيض فضلًا عن مواصلة الجهود المبذولة بأعمال النظافة وري المسطحات وغسيل الممرات، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من كافة الحملات سواء النظافة أو صيانة الإنارة ورفع الإشغالات لتوفير جو مناسب للمواطنين للاحتفال بالمناسبات القادمة.

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا

حملات لصيانة الإنارة والنظافة أستعدادا لشم النسيم بالمنيا