كورنيش النيل بالمنيا.. متنزه مجاني للمواطنين في الأعياد والمناسبات

كورنيش النيل بمدينة المنيا ، متنزه ومتنفس طبيعي ومجانا لأهالي المدينة من مختلف الطبقات في الأعياد وجميع المناسبات حيث يسارع المواطنين رجال وسيدات وأطفال والأسر إلى حجز أماكنهم خلال الساعات الأولى من الأعياد والمناسبات ومعهم مختلف أصناف الطعام والمشروبات ويفترشون النجيلة الخضراء من أرضية الكورنيش للتمتع بمشاهدة النيل والمساحات الخضراء.

وكان كورنيش النيل بمدينة المنيا تم تطويره على 4 مراحل بإجمالي طول 1823 مترا وبمساحة 66 ألف متر مربع ووصلت التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير التي استمرت علي مدار عامين لمبلغ 35 ,3 مليون جنيه.

كورنيش النيل بمدينة المنيا والذي يعد لمسة جمالية وحضارية بمدينة المنيا وتميزها عن غيرها مر بثلاث مراحل للتطوير حيث بدأت المرحلة الأولي والتي انقسمت إلى مرحلتين المرحلة "أ" بداية من سور نادي الشرطة وحتي مقر بنك الأسكندرية بأمتداد 319 متر والمرحلة "ب" من بنكك الإسكندرية وحتى أبراج الجامعة بينما بدأت المرحلة الثانية من أعمال التطوير من ابراج الجامعة وحتي نهاية مبني ديوان عام المحافظة بامتداد يصل لحوالي 174 متر وجاءت المرحلة الثالثة حيث أمتدت من سور نادي الشرطة من الناحية الجنوبية وحتي نادي القضاة بطول 650 متر.

وشهد الكورنيش أثناء مراحل تطويره إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من حرارة الشمس وممشي ومنطقة لألعاب الأطفال وزيادة عدد المقاعد المخصصة لرواد الكورنيش ودورات مياه ومنطقة كافتيريات ومساحات خضراء ومناطق مخصصة للعائلات والتصوير وساحات رئيسية وفرعية.

298854-c5394142-4e3c-4c36-b054-6aefb0382828

250144-30713a96-e1d9-40e5-bf44-cf3463be7beb

784