توريد 67 ألف طن من محصول القمح لـ42 موقع تخزيني بالمنيا

واصلت شون وصوامع المنيا والمواقع التخزينية علي مستوى مراكز المحافظة التسع والبالغ عددها 42 موقعًا تخزينًا استمرار موسم التوريد للعام الحالي 2024 حيث بلغ ما تم توريده للشون والصوامع قرابة 67 ألف طن منذ بداية موسم التوريد، والذي انطلق يوم 15 أبريل الماضي.

وقام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء، بجولة تفقدية بصومعة نفرتيتي بدماريس بمركز المنيا، لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح للعام 2024، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية وبما يمثله من أمن قومى، ومن أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، وعامر طه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأحمد عشماوي المدير التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطي ومحمود صابر العضو المنتدب للشركة، وعدد من الجهات المعنية.

وأشرف المحافظ على انتظام عمليات توريد محصول القمح، وآليات ومراحل توريد القمح بالصومعة، موجها جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بوصفها مهمة قومية، والعمل على تشجيع المزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأعلن المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 67572 طنًا و٥37 كيلو جرامًا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وشدد المحافظ، على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

كما وجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة يوميا لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات،كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.

توريد القمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح لشون وصوامع المنيا