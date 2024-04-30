وفد ألماني يزور آثار بني حسن في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة في الآونة الأخيرة من خلال توافد الكثير من السائحين على اختلاف جنسياتهم لما تتمتع به المنيا من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفي ذات السياق، زار وفد سياحي ألماني منطقة آثار بنى حسن للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية والمعالم السياحية والأثرية، واستكشاف ودراسة ثراء تراث المحافظة الثقافي الفريد، حيث أبدى الوفد السياحي إعجابه الشديد بمنطقة آثار بني حسن، لما شاهدوه من آثار ومعالم تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية وتنوعها، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للحفاظ على هذا التراث الثقافي الهام، معربين عن تمتعهم بزيارة عروس الصعيد.

آثار على مر العصور

يذكر أن محافظة المنيا تضم آثارًا على مر العصور التاريخية من أشهرها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا " البقيع الثانى "، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار.

وفد سياحي يزور آثار بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل

يذكر أن محافظ المنيا، استقبلت الخميس الماضي، وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدًا أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودًا من جميع أنحاء العالم.