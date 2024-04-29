الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطري المنيا": 53 محضرًا وضبط نصف طن لحوم فاسدة خلال أبريل

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفَّذت عددًا من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر أبريل الجاري، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضرًا مخالفًا، وضبط ٥٤٠٥ كجم، لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة، ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح 7660 رأس ماشية بالمجازر، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكدًا المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
بيطري المنيا نصف طن لحوم غير صالحة تحرير 53 محضر الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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