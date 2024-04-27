السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 80 طن مخلفات وتحرير 53 مخالفة إشغال وبيئة بالمنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا

كثَّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات وحملات مكثفة للتفتيش على رخص الورش والمحال التجارية وضبط حركة الشارع برفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأسفرت الحملات عن رفع 80 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كذلك تحرير ٥٣ مخالفة إشغال وبيئة.  

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم رفع حوالي ٨٠ طن مخلفات وتراكمات أتربة من جميع نقاط التجمع والشوارع والطرق الفرعية بكل من الوحدات المحلية الآتية: (تلة - دمشير- نزلة حسين حي وسط وشمال المدينة)، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمتابعة رؤساء القرى.

حملات مكثفة بمراكز المنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه كلَّف أحمد عمر، سكرتير المدينة بعمل حملة مفاجئة بحضور محمود حسين، رئيس حي شمال المدينة، ومحمد حسين، مدير الإشغالات وفريق العمل المعاون بنطاق حي شمال المدينة لضبط حركة الشارع وكذلك التفتيش على رخص المحلات بمدينة المنيا.

وأسفرت عن تحرير ٥٣ مخالفة إدارية متنوعة وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، كما تم خلال الجولة إيقاف أعمال مخالفة لمحاولة تعديل شقة من سكني إلى تجاري، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات لتحسين البيئة وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها وضرورة المتابعة المستمرة لمواعيد غلق الورش والمحال التجارية وعدم السماح لأحد بالتعدي على الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.

حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع أشغالات بشوارع أحياء وقري المنيا
المنيا رفع 80 طن مخلفات تحرير 53 مخالفة أشغال أحياء وقري المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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