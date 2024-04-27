تحرير 12 محضرًا تموينيًا خلال حملة على المخابز في "مطاي" بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية ومخابز الرغيف السياحي والفينو لضبط الأسعار والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بمواعيد التشغيل.

أسفرت عن ضبط وتحرير 12 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع اداره التموين بالمركز برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي والجهات المعنية مثل مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري شنت حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار

ضبط مخالفات بمخابز في مطاي

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحمله استهدفت ضبط مخالفات المخابز بمطاي حيث شكلت اداره تموين مطاي لجنه للمرور على المخابز والاسواق بمطاي ضمت كل من صالح محمد صالح وعلى حمدى ماهر رئيس مكتب تموين البندر بالتعاون مع مباحث التموين، وأسفرت الحمله عن ضبط وتحرير ١٢ محضرًا تموينيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين ومنع الممارسات الأحتكارية وضبط المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها.

حملة تموينية علي المخابز

حملة تموينية علي المخابز