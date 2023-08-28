رئيس مركز مطاي يبحث سبل ربط المدينة بالطريق الصحراوي الغربي (صور)

ناقش مجلس مركز مطاي شمال محافظة المنيا، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس المركز، إنشاء وحدة مرور خاصة بالمركز وربط مدينة مطاي بالطريق الصحراوي الغربي.

حضر الاجتماع كل من ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن، نواب رئيس المركز وبمشاركة مجدي ملك عضو مجلس النواب ومعتز صفوت عضو مجلس الشيوخ وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز وبعض المواطنين ومسئولي الجمعيات الأهلية.

وأشاد رئيس المركز بالدور الهام الذي لعبته الوحدة المحلية وفريق العمل التابع لها خلال الفترة السابقة وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق أفضل نتائج مع العمل كمنظومه يجمعها روح الفريق والتعاون.

وأشار “فايز” إلي أن مركز مطاى مدرج بالمرحلة الثالثة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعتبر مشروعات خدمية وتنموية ومن مشروعات النفع العام وتعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين.

كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية والاحياء، ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وحسن التعامل مع المواطنين، وسماع شكاواهم والرد عليها بشكل حقيقي، وكذا متابعة الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومنافذ البيع، والمتابعة اللحظية لملف الإزالات.

ووجه مسئولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع إدارة الازالات بالمجلس لعمل الازالات الفوريه للمخالفات والعمل على الحفاظ على الرقعه الزراعيه بالمركز تنفيذا لتعليمات معالي اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا وأكد رئيس المركز على التنسيق مع المجتمع المدني في اطار تحسين الخدمات وحل مشكلات المواطنين.

وقدم النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عرضًا لعدد من الملفات منها توافر بعض أراضي أملاك دولة يمكن بناء المدارس عليها أو وحدات خدميه للمواطنين بمركز مطاي.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب عن الدائره مضطلعين بهموم وقضايا المواطن وفي حراك دائم ما بين الجهات التنفيذيه والتشريعيه لحل المشكلات التي تواجه المواطنين بالدائرة مؤكدًا على تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها مما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسئولين والمواطنين للإستماع إلى الشكاوى التي تواجهم والعمل على حلها

وأضاف معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ، أن مركز مطاي سيحصل على وحدة مرورخاصة بالمركز لخدمأ الأهالي وذلك بناء على جهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتعاون فيما بينهم وبين الجهات التنفيذيه، مشيرًا إلى انه سيتم عمل طريق لربط مدينه مطاي بالطريق الصحراوي الغربي، مشيدا لاهميه عمليه احلال وتجديد كوبري علي باشا وأنه متابع لتطور العمل بالكوبري بالتعاون مع مجلس مدينه مطاي موجها الشكر لرئيس المركز ونوابه ورؤساء القرى والاحياء على ما لمسه فيهم من جديه في العمل وعلى التعاون المستمر لمجلس المدينه في تلبيه طلبات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، كرم رئيس المركز وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مديري الإدارات المتميزة بالمجلس ليكون ذلك حافزا لهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار على نهج التفوق والعطاء في العمل.

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا

أجتماع مجلس تنفيذي مطاي بالمنيا