الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمركز مطاي بالمنيا

إحلال وتجديد كوبري
إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي بالمنيا

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة  تواصل استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري "علي باشا "على ترعة الإبراهيمية والذي يصل قرية علي باشا بقرية المناهرة وطريق مصرــ أسوان الزراعي بمطاي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، والمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

من جانبه، قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي أنه تم متابعة  أعمال تركيب كوبري علي باشا على ترعة الابراهيمية والذي يصل قرية علي باشا بقرية المناهرة وطريق مصر أسوان الزراعي ، لافتاً إلى أن التركيبات الخاصة بالكوبري تم استلامها وإحضارها لموقع العمل من قبل الشركة المنفذة والتي بدأت في العمل علي إحلال وتجديد الكوبري، مؤكداً على الإسراع في إنجاز الأعمال وضرورة أتباع كافة المعايير والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد  للانتهاء من أعمال تركيب الكوبرى تمهيداً للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق والتيسير علي المواطنين في حركة المرور وربط الطرق شرق ترعة البراهيمية بغربها .

من ناحية أخرى ، كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، قد أعلنت عن تحويل الطريق مؤقتاً وتحويل المسار للقادمين من مركز سما لوط إلي مركز مطاي من طريق مصر أسوان والعكس أمام كوبري علي باشا إلي الطريق الدائري حتي الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال كوبري علي باشا.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمواطنين إتباع التعليمات والإرشادات المروريه اللازمة وتنفيذها وذلك حفاظا على سلامتهم طوال فترة الأحلال والتجديد للكوبري وحتي الإنتهاء من هذه الأعمال.

إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي بالمنيا
إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي بالمنيا
إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي بالمنيا
إحلال وتجديد كوبري علي باشا بمطاي بالمنيا
المنيا إحلال وتجديد كوبري علي باشا مركز مطاي بالمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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