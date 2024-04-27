إزالة وإيقاف 20 حالة تعدي ومخالفات بناء في بني مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار ومطاي، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من إزالة وإيقاف 20 حالة تعدي ومخالفات بناء.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية قام نواب رئيس المركز وورؤساء الاحياء والمجالس القرويه وادارة الاشغالات والازالات بالتفتيش على حالات مخالفات البناء وايقافها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقام كل من هاني رمضان نائب رئيس المركز واحمد بهلول مسئول الازالات والاشغالات وابراهيم محمد مشرف عام الاحياء ومايكل حكيم مدير التشغيل بالحمله الميكانيكيه بإزالة حالة تعدي بالبناء بدون ترخيص بحى شمال كما تمكن هاني الخولى نائب رئيس المركز ومسئول الإزالات والإشغالات وحسن مصطفى رئيس حى غرب بإزالة عدد3حالات تعدي على أرض زراعية على مساحة قرايط و14سهم بحوض بين الجسرين والخزام وتم ازالتها في المهد وقام سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده بإزالة عدد ٣ حالات خارج الحيز العمراني منهم حالتين إعادة مخالفه للمره الثالثه الحاله الأولى حفر لبشه بأرض أبو درباله بدون اسم وتم ردمها على مساحة ١٥٠م تقريبا حوض الميرزا والحاله الثانيه لبشه خرسانيه بأرض القصبى الشارع السابع وتم إزالتها على مساحة ١١٠م تقريبا حوض النجيله والحاله الثالثه عباره عن فك شده خشبيه لاعمده وسقف دور أرضي بأرض ابو درباله حوض الميرزا على مساحة ١٥٠م تقريبا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اليوم الجمعه

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى تلة وطوخ الخيل ودمشير وأحياء شمال وغرب المدينة تمكنت من رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ 13 حالة تعدى منهم 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة ٦٥٢متر وبيانتها كالآتي حاله بقرية تلة تعدى زراعة بمساحة ٨٧ متر وحاله بقرية دمشير تعدى زراعى مبانى بمساحة ٤٠ مترو3 حالات بقرية طوخ الخيل بمساحة ٥٢٥متر(٣قيراط ) كما أوقفت ٨ حالات تعدى بناء مخالف بدون ترخيص بطوخ الخيل وحى شمال وحي غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا