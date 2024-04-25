الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لحصر التلفيات.. محافظ المنيا يوجه نائبه بمتابعة حريق مخزن أجهزة كهربائية (صور)

صورة من الحريق
صورة من الحريق

 كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة الميدانية لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية بمدينة ملوي جنوب المحافظة، رافقه خلالها اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ملوي، لمتابعة السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

5 سيارات إطفاء و4 إسعاف وشفط مياه

 انتقلت على الفور إلى مكان الحريق كافة الجهات المعنية "مديرية الأمن، الحماية المدنية، الوحدة المحلية لمركز ملوى، مديرية الصحة، مرفق الإسعاف"، وتم الدفع بعدد ٥ سيارات إطفاء وسيارتي شفط من شركة المياه وسيارتي اسعاف وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر فى الأرواح وتم نقل أحد المارة ويدعى "س. مصطفى" 22 عامًا لمستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج عقب إصابته باختناق جراء الحريق وانحصرت الخسائر في محتويات المخزن من الأجهزة الكهربائية.

غرفة العمليات تتلقي بلاغا بالحريق 

كانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية على مساحة 220 م٢ بشارع المعهد الديني خلف إستاد مدينة ملوي الرياضي، جنوب محافظة المنيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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المنيا حريق بمخزن اجهزة كهربائية خلف استاد ملوي الرياضي مدينة ملوي بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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