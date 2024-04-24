محافظ المنيا يزور مصابى غزة بالمستشفى الجامعي ويؤكد: تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلسطينيين

زار اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، مصابى غزة بالمستشفى الجامعى، القادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث وصل 14 مصابًا و19مُرافقًا لهم من ذويهم من الأشقاء في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتوفير سبل الراحة للمصابين وذويهم .



رافق المحافظ، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعامر طه رئيس مدينة المنيا، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، اطمئن المحافظ على صحة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم وتوفير أوجه الرعاية الكاملة، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .





حرص المحافظ، على مؤازرة المصابين وذويهم مؤكدا على أن محافظة المنيا لن تتوانى عن تقديم كل الدعم للمصابين وذويهم وذلك في إطار الاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية والذى يعد واجبًا علينا تجاه أخواتنا وتقديم كل الدعم والمساندة، لجميع المصابين وذويهم علي أرض عروس الصعيد .





فيما قدم المصابين وذويهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم، وموجهين الشكر لحسن استقبالهم في محافظة المنيا وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم .

وكان الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قد أعلن ان مستشفيات الجامعة استقبلت عدد أربعة عشر مُصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسعة عشر مُرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع.

رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للمُصابين بالمستشفى الرئيسي، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

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