الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فوج سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استقبال المحافظة وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، وهي مناطق آثار بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ووجه المحافظ بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدًا أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودًا من جميع أنحاء العالم.

كشف الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس الثاني

أضاف المحافظ أن المنيا تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة وإقبالًا غير مسبوق يتزامن مع كم الاكتشافات الأثرية المتلاحقة على أرض المحافظة، والتي كان آخرها الإعلان عن الكشف الأثري "الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس الثاني" بمنطقة الأشمونين بملوي، مؤكدًا أن الاكتشافات الأثرية تسهم بشكل كبير في الترويج والتنشيط السياحي؛ بما يضيف رصيدا من عوامل الجذب السياحي التي تزخر بها المحافظة باعتبارها ثالث محافظة أثرية بعد محافظتي الجيزة والأقصر؛ لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة.

الجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار شمال المحافظة والتي يطلق عليها البقيع الثاني وتضم عدد كبير من القباب والمقابر، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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المنيا وفد سياحى المناطق الأثرية مناطق بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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